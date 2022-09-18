Кунде: «Я пришёл в «Барселону», чтобы выигрывать трофеи»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о своём настрое после первых месяцев в новом клубе.

Летом француз перебрался в стан каталонцев из «Севильи». Цена вопроса составила порядка 50 млн евро.

«Я пришёл в великий клуб, недавно переживавший свои лучшие времена. Я не буду называть нынешний проект «реконструкцией», потому что у «Барселоны» и до того была конкурентоспособная команда.

Я пришёл сюда, чтобы выигрывать трофеи и помочь клубу вернуться туда, где он должен быть, – в число лучших», – заявил в интервью L’Equipe 23-летний футболист, отметившийся тремя ассистами в пяти матчах с момента перехода.