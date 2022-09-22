Левандовски: Я всегда мечтал играть в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

Левандовски сказал Kwartalnik Sportowy, что когда увидел решительный настрой «Барселоны», то сразу понял, что этот переход более реалистичен, чем все слухи про мадридский «Реал».

Футболист заявил, что этот глоток свежего воздуха поможет ему не чувствовать усталость еще долгое время, хоть ее не было в Германии, но она могла наступить в любой момент.

Нападающий добавил, что жизнь в Испании и игра в Ла Лиге всегда были его мечтой.

34-летний Левандовски в текущем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.