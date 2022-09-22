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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: Я всегда мечтал играть в Ла Лиге

 
22 Сентября 2022 • 21:47 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.40 2 1.32
01.10 22:00

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

Левандовски сказал Kwartalnik Sportowy, что когда увидел решительный настрой «Барселоны», то сразу понял, что этот переход более реалистичен, чем все слухи про мадридский «Реал».

Футболист заявил, что этот глоток свежего воздуха поможет ему не чувствовать усталость еще долгое время, хоть ее не было в Германии, но она могла наступить в любой момент.

Нападающий добавил, что жизнь в Испании и игра в Ла Лиге всегда были его мечтой.

34-летний Левандовски в текущем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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