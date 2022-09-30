«Барселона» намерена избавиться от Пике и Бускетса, которым должна выплатить деньги

«Барселона» намерена расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми игроками, сообщает Sport.es.

Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта планировал заключить новые контракты на более скромных условиях с защитником Херардом Пике и хавбеком Серхио Бускетсом, однако многолетние лидеры команды в последний момент отказались идти на уступки, из-за чего «Барселона» была вынуждена продать Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси».

Напомним, что «Барселона» до 2024 года должна выплатить Пике, Бускетсу и Жорди Альбе 200 миллионов евро на троих.

Действующий контракт 34-летнего Бускетса с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года. Соглашение же 35-летнего Пике истекает летом 2024 года.