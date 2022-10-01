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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на игру с «Мальоркой»

01 Октября 2022 • 20:34 Комментировать
Мальорка
0:0
Барселона
1 9.50 X 5.00 2 1.35
1-й тайм

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги каталонской «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Мальоркой», и накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил состав своей команды.

Следует отметить включение в стартовый состав как Херарда Пике, так и Жорди Альбу - в последнее время они далеко не всегда вписывались в него.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Левандовски, Фати, Кристенсен, Альба, Кесси, Бальде, Гави.

Следить за событиями матча испанского чемпионата Ла Лиги между «Мальоркой» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции игры, доступной по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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