«Барселона» объявила состав на игру с «Мальоркой»

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги каталонской «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Мальоркой», и накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил состав своей команды.

Следует отметить включение в стартовый состав как Херарда Пике, так и Жорди Альбу - в последнее время они далеко не всегда вписывались в него.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Левандовски, Фати, Кристенсен, Альба, Кесси, Бальде, Гави.

Следить за событиями матча испанского чемпионата Ла Лиги между «Мальоркой» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции игры, доступной по ссылке на наш сайт.