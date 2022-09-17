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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» присмотрела звёздную замену Бускетсу в АПЛ

 
17 Сентября 2022 • 23:12 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
01.10 17:00

«Барселона» рассматривает возможность приглашения полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Нынешний капитан «Барселоны» Серхио Бускетс, долгие годы занимающий позицию опорного хавбека в каталонской команде, с высокой вероятностью уйдёт следующим летом по истечении контрактного договора. Тогда же завершается и соглашение Жоржиньо с «Челси», и прогресса в переговорах по продлению сотрудничества пока нет. По сведениям Mirror, «Барселона» считает итальянца одним из приоритетных вариантов на замену Бускетсу. Руководство «сине-гранатовых» надеется переманить 30-летнего игрока в качестве свободного агента.

В текущей кампании Жоржиньо принял участие в восьми матчах «Челси», записав себе в актив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Серхио Бускетс Жоржиньо
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