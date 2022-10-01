Левандовски установил очередной рекорд Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает обновлять рекорды результативности в испанском футболе.

Поляк поразил ворота «Мальорки» на 20-й минуте проходящего в эти минуты поединка Ла Лиги, отличившись в рамках чемпионата уже в девятый раз. Как отмечает Opta, Левандовски стал первым с начала текущего века футболистом, достигшим данного показателя всего за семь матчей.

Роберт Левандовски в настоящий момент возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя – Борху Иглесиаса – на три гола. Всего в активе 34-летнего форварда 12 точных ударов в девяти играх всех турниров с момента присоединения к «Барселоне».