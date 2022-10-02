Бускетс: «Я очень рад за тер Штегена»

«Барселона» продолжает побеждать в чемпионате Испании, хотя победа над «Мальоркой» в седьмом туре не смотрелась очень эффектно - все решил один гол, забитый Робертом Левандовски. С другой стороны, «Барселона» не пропускает уже пять матчей кряду, и Серхио Бускетс, человек, от действий которого в немалой степени зависят действия обороны, прокомментировал ситуацию.

- Подобная игра в обороне - это результат отличного взаимодействия всей команды, не только защитников. Ну и тер Штеген, конечно, на высоте. Я очень рад за него, - цитирует Бускетса официальный сайт каталонской «Барселоны».