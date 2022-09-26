Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Асенсио

Вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио продолжают связывать с переходом в «Барселону».

26-летний испанец не слишком востребован в команде Карло Анчелотти, а контракт футболиста истекает уже следующим летом. По слухам, интерес к Асенсио проявляют не только многочисленные зарубежные клубы, но и заклятый соперник «сливочных» по Ла Лиге – «Барселона». Согласно сведениям ARA Esports, каталонский гранд может провернуть скандальную сделку, но лишь в том случае, если следующим летом команду покинет Усман Дембеле.

Марко Асенсио принял участие в четырёх матчах «Реала» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом.