Педри: Я горд быть в сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от попадания в состав сборной Испании.

Педри сказал Mundo Deportivo, что он горд присутствовать в составе сборной, это еще не список к чемпионату мира, но впереди две очень важные игры, Испания хочет быть в «Финале четырех» Лиги наций.

Футболист отметил, что хочет учиться у лучших.

19-летний Педри в текущем сезоне принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

В матче пятого тура Лиги наций сборная Испании примет на своем поле сборную Швейцарии, встреча состоится 24 сентября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.