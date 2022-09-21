Шакира дала первое интервью после расставания с Пике

Известная певица Шакира впервые после расставания с защитником «Барселоны» Херардом Пике дала интервью.

«Об этом тяжело говорить, потому что я по-прежнему переживаю. Поскольку я нахожусь на виду у всех, наше расставание не похоже на обычное расставание. Трудно было не только, но и моим детям. Очень трудно», – заявила колумбийка в интервью журналу Elle. Она отметила, что потратила большое количество сил, чтобы уберечь детей от влияния этой ситуации, а также выразила уверенность, что Пике сможет принять верное решение для их воспитания.

Шакира рассказала, что на определённом этапе отношений жертвовала своей карьерой ради семьи, поскольку Херард активно выступал и приносил титулы «Барселоне».

Напомним, что одна из главных пар мирового футбола разошлась в начале лета. Недавно стало известно, что игрок держит у себя «Грэмми» певицы ради улучшенных условий по опеке детей.

