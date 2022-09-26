Дембеле может покинуть «Барселону» зимой

«Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле в зимнее трансферное окно.

Летом стороны договорились о новом контракте после длительных и сложных переговоров, однако слухи продолжают связывать француза со скорым уходом из каталонского клуба. 25-летний вингер может покинуть «Барселону» уже в январе, докладывает ARA Esports. Действующий контракт футболиста истекает в 2024 году, кроме того, недавно французским СМИ стало известно, что с июня 2023 года в силу вступит пункт отступных в размере всего 50 млн евро.

Агент Дембеле по-прежнему планирует трудоустроить своего клиента в другом клубе, что также может увеличить вероятность продажи игрока в начале нового года.