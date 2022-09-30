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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский журналист: «Между Месси и «Барселоной» ничего нет»

30 Сентября 2022 • 01:45 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

«Барселона» не имеет договорённости с Лионелем Месси о его возвращении следующим летом.

Сведения о приближающемся возвращении аргентинской суперзвезды в каталонский клуб фигурируют в прессе всё чаще – контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года. По данным журналиста Сике Родригеса, любые разговоры о предстоящем переходе Месси в «Барселону» – пока лишь слухи, не подкреплённые ничем серьёзным. Между сторонами нет никакой договорённости.

«ПСЖ» в свою очередь рассчитывает заключить новый договор с 35-летним форвардом до 2024 года с возможностью автоматического однолетнего продления.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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