Испанский журналист: «Между Месси и «Барселоной» ничего нет»

«Барселона» не имеет договорённости с Лионелем Месси о его возвращении следующим летом.

Сведения о приближающемся возвращении аргентинской суперзвезды в каталонский клуб фигурируют в прессе всё чаще – контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года. По данным журналиста Сике Родригеса, любые разговоры о предстоящем переходе Месси в «Барселону» – пока лишь слухи, не подкреплённые ничем серьёзным. Между сторонами нет никакой договорённости.

«ПСЖ» в свою очередь рассчитывает заключить новый договор с 35-летним форвардом до 2024 года с возможностью автоматического однолетнего продления.