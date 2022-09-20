Рики Пуч блистает в Северной Америке - он повторил застарелый рекорд Бекхэма

Мы уже сообщали о том, как удачно начал выступать в американской серии МЛС, и, похоже, сбавлять обороты он не намерен. Пуч провел уже пять матчей, и при этом отдал шесть голевых передач. Единственным игроком, который ранее добивался подобного - Дэвид Бэкхем в 2008 году сделал те же шесть передач в пяти матчах.

Но это не все - в одной из игр Пуч сделал сразу три голевые передачи, что также стало повторением рекорда - но не Бекхэма, а Лэндона Донована в 2014 году.

Не исключено, что после выступлений в Северной Америке Пуч получит предложения о возвращении в Европу - может быть, в саму «Барселону»?