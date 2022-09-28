​Президент «ПСЖ» призвал проверить трансферную кампанию «Барселоны»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи призвал УЕФА устроить расследование в отношении «Барселоны» на фоне мощной трансферной закупки летом.

«Честно ли это? Нет, это нечестно. Законно ли? Я не думаю. Если разрешат им, то другие поступят так же. Конечно, в УЕФА свои правила. Наверняка они все изучат», — цитирует катарского бизнесмена Goal.

Напомним, что летом новичками «блауграны» стал Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Франк Кесси, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо и Эктор Бельерин. Руководству каталонцев не раз приходилось использовать так называемые «финансовые рычаги» для регистрации игроков. Руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что подобные маневры будут запрещены следующим летом.

В таблице текущего розыгрыша испанского чемпионата подопечные Хави Эрнандеса находятся на второй строчке. Отставание от «Реала» составляет всего два балла после шести туров.

