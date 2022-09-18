Фати разочарован непопаданием в сборную Испании

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати болезненно отреагировал на решение Луиса Энрике не приглашать его в ряды национальной команды.

Наставник испанцев заявил, что не считает 19-летнего футболиста достаточно готовым к вызову на данном этапе, с чем не согласен сам игрок, рассчитывавший принять участие в матчах сборной в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.

Несмотря на разочарование, Фати по-прежнему рассчитывает в кратчайшие сроки набрать оптимальную форму, чтобы убедить Энрике, докладывает журналист Адриан Санчес.

В текущем сезоне Ансу Фати принял участие в восьми матчах «Барселоны», записав себе в актив два гола и две результативные передачи.