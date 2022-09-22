Куман пытался пригласить Вейналдума в «Барселону»

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман заявил, что в прошлом пытался пригласить в команду своего соотечественника - Джоржиньо Вейналдума. В истории «Барселоны» было несколько голландских тренеров, и Куман, как и в свое время ван Галь, запомнился тем, что пытался сделать ставку на соотечественников, от которых сейчас пытается избавиться новый тренер клуба Хави Эрнандес - в частности, от Депая.

Теперь Куман сетует, что ему не позволили подписать Вейналдума.

- Я звал его к нам, но президент Лапорта уговорил меня подождать. А Вейналдум ждать не захотел и ушёл в «ПСЖ», - цитирует Кумана издание AD.