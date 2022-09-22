Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман пытался пригласить Вейналдума в «Барселону»

 
22 Сентября 2022 • 05:05 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.50 X 5.40 2 1.32
01.10 22:00

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман заявил, что в прошлом пытался пригласить в команду своего соотечественника - Джоржиньо Вейналдума. В истории «Барселоны» было несколько голландских тренеров, и Куман, как и в свое время ван Галь, запомнился тем, что пытался сделать ставку на соотечественников, от которых сейчас пытается избавиться новый тренер клуба Хави Эрнандес - в частности, от Депая.

Теперь Куман сетует, что ему не позволили подписать Вейналдума.

- Я звал его к нам, но президент Лапорта уговорил меня подождать. А Вейналдум ждать не захотел и ушёл в «ПСЖ», - цитирует Кумана издание AD.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Джорджиньо Вейналдум
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
05:05 · Испания. Ла Лига
Куман пытался пригласить Вейналдума в «Барселону»
02:35 · Испания. Ла Лига
Отношения «Реала» и «Атлетико» стали заметно хуже за последние месяцы
21 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
Дембеле назвал свою главную цель в «Барселоне»
23:48 · Испания. Ла Лига
Шакира дала первое интервью после расставания с Пике
23:13 · Испания. Ла Лига
Депай открыт для январского ухода из «Барселоны»
22:54 · Испания. Ла Лига
Фабрегас был бы рад возвращению Месси в «Барселону»
22:38 · Италия. Серия А
Мората: «Аллегри уговаривал остаться»
22:14 · Испания. Ла Лига
Фекир возвращается в строй «Бетиса»
20:51 · Испания. Ла Лига
​Симеоне не грозит отставка слухи
20:42 · Испания. Ла Лига
​«Реал» обсудит новый контракт с Модричем в следующем году слухи
20:37 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал о своём настроении во время летнего трансферного окна
19:26 · Испания. Ла Лига
​Сетьен не хочет говорить о Месси 1
19:22 · Испания. Ла Лига
На Винисиуса не повлияли скандалы
18:53 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отреагировала на утечку информации о переговорах с Месси
18:46 · Испания. Ла Лига
Раскрыт любопытный пункт из контракта Дембеле с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем