«Барселона» не обсуждает продажу Торреса ни с одним клубом

«Барселона» не ведёт переговоры ни с одним клубом о продаже испанского вингера Феррана Торреса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«У меня нет информации о переговорах между «Барселоной» и каким-либо клубом по Феррану Торресу», — заявил Романо.

Напомним, Торрес перешёл в каталонский клуб из «Манчестер Сити» в январе нынешнего года. Всего в составе «сине-гранатовых» 22-летний футболист провёл 33 матча, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

Действующий контракт Торреса с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро.