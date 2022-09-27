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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не обсуждает продажу Торреса ни с одним клубом

27 Сентября 2022 • 14:27 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

«Барселона» не ведёт переговоры ни с одним клубом о продаже испанского вингера Феррана Торреса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«У меня нет информации о переговорах между «Барселоной» и каким-либо клубом по Феррану Торресу», — заявил Романо.

Напомним, Торрес перешёл в каталонский клуб из «Манчестер Сити» в январе нынешнего года. Всего в составе «сине-гранатовых» 22-летний футболист провёл 33 матча, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

Действующий контракт Торреса с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес Фабрицио Романо
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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