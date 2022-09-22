Гарсия: «Я всегда мечтал играть за «Барселону»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия заявил, что всегда мечтал выступать за каталонскую команду. Напомним, что испанец вернулся в стан «сине-гранатовых» прошлым летом, перейдя из «Манчестер Сити».

«Я всегда мечтал играть за «Барселону» и добиться в этой команде успеха, но в один момент возникли некоторые обстоятельства. «Манчестер Сити» предложил мне очень привлекательный спортивный проект, поэтому тогда я решил согласиться, ведь мы с семьёй думали, что это будет лучшим решением», – цитирует Гарсию El Periódico de España.

Гарсия в новом сезоне провёл за «Барселону» 5 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.