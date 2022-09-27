Известный инсайдер прокомментировал интерес «Барселоны» к игроку «Реала»

Знаменитый испанский инсайдер не подтвердил слухи о возможном переходе Марко Асенсио в «Барселону».

Текущий контракт 26-летнего вингера со «сливочными» истекает летом 2023 года, что привлекло к нему внимание со стороны различных клубов. В прессе всё активнее обсуждается возможный переход Асенсио в «Барселону», которая, по слухам, готова пригласить игрока в качестве свободного агента. Впрочем, по данным инсайдера Херарда Ромеро, информация не соответствует действительности – каталонский клуб не связывался с футболистом «Реала».

На счету Марко Асенсио один забитый мяч в четырёх поединках за мадридцев в нынешнем сезоне.