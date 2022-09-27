Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Известный инсайдер прокомментировал интерес «Барселоны» к игроку «Реала»

27 Сентября 2022 • 02:04 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 8.50 X 5.10 2 1.35
01.10 22:00

Знаменитый испанский инсайдер не подтвердил слухи о возможном переходе Марко Асенсио в «Барселону».

Текущий контракт 26-летнего вингера со «сливочными» истекает летом 2023 года, что привлекло к нему внимание со стороны различных клубов. В прессе всё активнее обсуждается возможный переход Асенсио в «Барселону», которая, по слухам, готова пригласить игрока в качестве свободного агента. Впрочем, по данным инсайдера Херарда Ромеро, информация не соответствует действительности – каталонский клуб не связывался с футболистом «Реала».

На счету Марко Асенсио один забитый мяч в четырёх поединках за мадридцев в нынешнем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
02:04 · Испания. Ла Лига
Известный инсайдер прокомментировал интерес «Барселоны» к игроку «Реала»
00:31 · Испания. Ла Лига
Араухо объяснил решение сделать операцию, пожертвовав участием на чемпионате мира
26 Сентября
22:23 · Испания. Ла Лига
Дембеле может покинуть «Барселону» зимой
21:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Асенсио
21:36 · Испания. Ла Лига
Источник: Депай пропустит матчи с «Интером» и «Реалом»
20:35 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Френки де Йонга
20:03 · Испания. Ла Лига
Анри просит «Реал» чаще выпускать Азара
19:40 · Испания. Ла Лига
​Араухо пропустит чемпионат мира – источник
19:33 · Испания. Ла Лига
​Известна дата и время начала матча «Реал» - «Барселона»
19:22 · Испания. Ла Лига
​«Барселона»: Араухо перенесёт операцию
16:52 · Испания. Ла Лига
​Араухо всё же прооперируют
16:39 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина, по которой «Челси» и «Арсенал» отказались от трансфера Торреса
14:47 · Испания. Ла Лига
​В Уругвае давят на Араухо, получившего травму
14:44 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «В «Ренне» я был популярным, но в «Реале» всё иначе»
14:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует вернуть Браима Диаса в случае ухода Асенсио
Все новости
Рекомендуем