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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Барселона» – наш главный конкурент в Ла Лиге? Я бы не стал списывать со счетов «Атлетико»

 
19 Сентября 2022 • 12:26 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.25 2 2.30
01.10 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что «Атлетико» всё ещё способен навязать «сливочным» борьбу за золотые медали чемпионата Испании. Напомним, что вчера «королевский клуб» одолел на выезде команду Диего Симеоне со счётом 2:1.

«Барселона» – наш главный конкурент в Ла Лиге? Я бы не стал списывать со счетов «Атлетико», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что «Атлетико» в последний раз становился чемпионом Испании в сезоне 2020/21, когда лучшим бомбардиром команды был Луис Суарес. Сейчас отставание «матрасников» от «сливочных» составляет уже 8 очков, хотя в Ла Лиге было сыграно всего 6 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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