Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски сравнил Ла Лигу и Бундеслигу

03 Октября 2022 • 13:28 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о разнице между испанским и немецким чемпионатами.

«В Испании болельщики ценят технику больше, чем в Германии. Здесь у фанатов эйфория, они получают удовольствие. Я всегда хотел выступать в Ла Лиге», – заявил один из лучших форвардов мирового футбола в интервью Mundo Deportivo.

Также польский футболист отметил, что мечтал жить в Испании вне зависимости от спортивной карьеры, а нахождение в таких условиях позволило Роберту обновиться.

Напомним, что Левандовски примерил футболку «сине-гранатовых» этим летом, перейдя из «Баварии». В девяти матчах в рамках всех состязаний нападающий забил 12 голов за «Барселону».
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Бундеслига Ла Лига Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  22:00 Райо Вальекано ... Эльче 1.89 3.60 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
13:46 · Испания. Ла Лига
«Севилья» приняла решение об отставке Лопетеги слухи
13:40 · Испания. Ла Лига
Себальос покинет «Реал» свободным агентом
13:28 · Испания. Ла Лига
Левандовски сравнил Ла Лигу и Бундеслигу
12:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил не продлевать контракт с Асенсио
12:41 · Испания. Ла Лига
Модрич не планирует заканчивать карьеру
12:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» к февралю ждёт от Крооса решения по будущему
11:55 · Испания. Ла Лига
Стала известна судьба Облака в «Атлетико»
09:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хочу остаться в «Реале»
09:47 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Мы плохо начали матч с «Осасуной»
09:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Азар не сыграл с «Осасуной»
08:00 · Испания. Ла Лига
Себальос объяснил, почему «Реал» не победил «Осасуну»
07:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Бензема в матче с «Осасуной»
07:31 · Англия. Премьер-лига
Испанский клуб нацелился на Лукаса Моуру
07:10 · Испания. Ла Лига
Украинец Лунин - худший игрок «Реала» в матче с «Осасуной»
07:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал травму Куртуа
Все новости
Рекомендуем