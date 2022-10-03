Левандовски сравнил Ла Лигу и Бундеслигу

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о разнице между испанским и немецким чемпионатами.

«В Испании болельщики ценят технику больше, чем в Германии. Здесь у фанатов эйфория, они получают удовольствие. Я всегда хотел выступать в Ла Лиге», – заявил один из лучших форвардов мирового футбола в интервью Mundo Deportivo.

Также польский футболист отметил, что мечтал жить в Испании вне зависимости от спортивной карьеры, а нахождение в таких условиях позволило Роберту обновиться.

Напомним, что Левандовски примерил футболку «сине-гранатовых» этим летом, перейдя из «Баварии». В девяти матчах в рамках всех состязаний нападающий забил 12 голов за «Барселону».

