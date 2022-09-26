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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто может покинуть «Барселону»

 
26 Сентября 2022 • 00:13 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто пока далёк от продления контракта с клубом.

Как сообщалось ранее, каталонцы ищут звёздное усиление на позицию правого защитника, что отчасти может быть связано с вероятным уходом Серхи Роберто. По сведениям журналиста Херарда Ромеро, 30-летний испанец с высокой вероятностью покинет клуб следующим летом в качестве свободного агента.

Соглашение латераля с «Барселоной» рассчитано до июня 2023 года, а о продлении пока нет речи. Минувшим летом Серхи Роберто был связан с переходом в мадридский «Атлетико» и «Бетис», но заключил однолетний договор с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто трансферы футбола - лето 2023
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