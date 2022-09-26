Серхи Роберто может покинуть «Барселону»

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто пока далёк от продления контракта с клубом.

Как сообщалось ранее, каталонцы ищут звёздное усиление на позицию правого защитника, что отчасти может быть связано с вероятным уходом Серхи Роберто. По сведениям журналиста Херарда Ромеро, 30-летний испанец с высокой вероятностью покинет клуб следующим летом в качестве свободного агента.

Соглашение латераля с «Барселоной» рассчитано до июня 2023 года, а о продлении пока нет речи. Минувшим летом Серхи Роберто был связан с переходом в мадридский «Атлетико» и «Бетис», но заключил однолетний договор с «Барселоной».