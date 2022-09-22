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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» не оценили слова Асенсио про «Барселону»

 
22 Сентября 2022 • 09:30 Комментировать
Мальорка
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Барселона
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01.10 22:00

Руководство мадридского «Реала» осталось недовольно недавним интервью своего полузащитника Марко Асенсио изданию Marca. Напомним, испанец заявил, что в будущем не исключает переход в каталонскую «Барселону».

Как сообщает в социальных сетях журналист Фернандо Бургос, слова Асенсио не понравились руководству «Реала», которое посчитало, что испанцу неуместно высказываться подобным образом в момент, когда у него осталось ещё несколько месяцев по контракту со «сливочными».

Напомним, следующим летом Асенсио может стать свободным агентом. «Барселона» пристально следит за ситуацией. Клуб рассматривает возможность подписать Марко на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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