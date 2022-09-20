Левандовски: «Не хотел возвращаться на «Альянц Арену» так быстро»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что не хотел играть против «Баварии» всего спустя полтора месяца после своего переезда на «Камп Ноу». Напомним, что поляк является вторым лучшим бомбардиром в истории мюнхенского клуба. Нападающий отыграл за «Баварию» 8 лет.

«Честно говоря, я не был рад так быстро вернуться и сыграть на «Альянц Арене». По эмоциям это была игра, не похожая ни на одну другую. Этот матч имел гораздо более широкое измерение, чем просто футбол», – заявил Левандовски в интервью Przegląd Sportowy.

Напомним, что Левандовски вместе с «Барселоной» проиграл «Баварии» на «Альянц Арене» 0:2.