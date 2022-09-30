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«Барселона» должна «Манчестер Сити» за Феррана Торреса ещё 52 миллиона евро

30 Сентября 2022 • 12:01 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» за трансфер Феррана Торреса ещё 52 миллиона евро, сообщает Catalunya Radio.

Напомним, испанский вингер перешёл в каталонский клуб в январе нынешнего года за 55 миллионов евро. По информации источника, пока «сине-гранатовые» заплатили лишь три миллиона из этой суммы.

В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за «Барселону» семь матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков, расположившись на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги. Свой следующий матч «сине-гранатовые» проведут завтра, 1 октября, против «Мальорки». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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