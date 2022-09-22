Де Йонг рассказал, почему отказал «Челси» и «МЮ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг рассказал причину, по которой отказался переходить в Английскую премьер-лигу. Напомним, в услугах хавбека были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

«Интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед»? Я уже в мае решил, что останусь в «Барселоне». Я ни разу не менял это решение на протяжение всего лета», – цитирует де Йонга NOS.

Напомним, что в данный момент Френки де Йонг не является основным футболистом «Барселоны». При этом футболист является вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после Херарда Пике, который в этом сезоне тоже потерял место в старте.