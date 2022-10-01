Левандовски повторил достижение Роналдо, Ривалдо и ван Нистелроя

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил в шестом матче Ла Лиги подряд.

34-летний форвард, летом перешедший из «Баварии», не сумел отличиться в матче первого тура Ла Лиги, зато не уходил без гола в последующих шести встречах чемпионата. Таким образом, поляк стал всего пятым в истории игроком, забившим в шести или более играх кряду в своём дебютном сезоне в испанской лиге. Ранее это удавалось только знаменитым бразильцам Роналдо и Ривалдо (сезон 1996/97), Джимми Флойду Хассельбайнку (1999/00) и Руду ван Нистелрою (2006/07).

Всего в активе Роберта Левандовски девять голов в первых семи матчах Ла Лиги, что является рекордом нынешнего века, как уже отмечалось ранее.