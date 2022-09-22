Де Йонг: «Хочу вернуть место в основе «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг твёрдо намерен отвоевать себе место в основном составе «сине-гранатовых». Напомним, что в новом сезоне нидерландец не является регулярным игроком старта в команде Хави Эрнандеса.

«В этом сезоне я сыграл 8 матчей, 4 из которых начал в основном составе. В самом важном поединке против «Баварии» я вышел на замену, но в таких играх я хочу выступать с самого начала. Я хочу вернуть себе место в основе», – цитирует де Йонга NOS.

Напомним, что летом Френки мог покинуть «Барселону». «Манчестер Юнайтед» и «Челси» были готовы выложить за игрока 90 миллионов евро, но нидерландец принял решение остаться на «Камп Ноу».