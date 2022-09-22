Английский топ-клуб нацелился на Дембеле, у игрока прописана сумма отступных в 48 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле попал в шорт-лист главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Как сообщает местное издание Liverpool Echo, мерсисайдский клуб не прочь подписать француза, у которого в контракте с «сине-гранатовыми» прописана сумма отступных в размере 48 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует приобрести футболиста на позицию правого вингера. Дембеле как раз является одним из приоритетных кандидатов для главного тренера Юргена Клоппа.

Напомним, что Дембеле лишь летом продлил свой контракт с «Барселоной» до 2024 года. В новом сезоне игрок отметился двумя голами и двумя ассистами в 6 турах Ла Лиги.