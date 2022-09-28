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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» подтвердила, что Араухо успешно перенёс операцию

28 Сентября 2022 • 12:45 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.20 2 1.33
01.10 22:00

Каталонская «Барселона» подтвердила, что центральный защитник Рональд Араухо успешно перенёс операцию. Напомним, уругваец ранее получил разрыв сухожилия правой приводящей мышцы. Из-за хирургического вмешательства футболист пропустит около 3 месяцев.

С большой долей вероятности Араухо не поможет сборной Уругвая на чемпионате мира в Катаре. Также защитник будет вынужден пропустить несколько важных матчей «Барселоны» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Напомним, Араухо сам принял решение сделать операцию. Без хирургического вмешательства футболист пропустил бы меньше времени, но травма со временем могла стать более серьёзной.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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