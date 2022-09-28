«Барселона» подтвердила, что Араухо успешно перенёс операцию

Каталонская «Барселона» подтвердила, что центральный защитник Рональд Араухо успешно перенёс операцию. Напомним, уругваец ранее получил разрыв сухожилия правой приводящей мышцы. Из-за хирургического вмешательства футболист пропустит около 3 месяцев.

С большой долей вероятности Араухо не поможет сборной Уругвая на чемпионате мира в Катаре. Также защитник будет вынужден пропустить несколько важных матчей «Барселоны» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Напомним, Араухо сам принял решение сделать операцию. Без хирургического вмешательства футболист пропустил бы меньше времени, но травма со временем могла стать более серьёзной.