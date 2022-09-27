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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» намерена подписать Гюндогана следующим летом

27 Сентября 2022 • 16:29 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство каталонского клуба попытается пригласить немца следующим летом. Напомним, что именно в это время истекает срок действующего контракта Гюндогана с «горожанами», цвета которых футболист защищает с лета 2016 года.

Отметим, что «сине-гранатовые» также продолжают сохранять интерес и к другому игроку английского клуба Бернарду Силве.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провёл в составе «Манчестер Сити» 10 матчей, забив в них два гола, а также отдав одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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