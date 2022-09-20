Левандовски признался, что переход в «Барселону» повысил его самооценку

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский признался, что переход в испанский клуб минувшим летом из «Баварии» повысил его самооценку.

«Переход в «Барселону» дал мне толчок. Я знал, что должен играть решающую роль в результатах матчей. Я не боюсь этой роли», — приводит слова Левандовски Bild.

Также 34-летний форвард отметил, что очень горд делиться опытом с молодыми игроками «сине-гранатовых».

Напомним, Левандовский перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Ранее он на протяжении восьми лет защищал цвета мюнхенской «Баварии», за которую провёл в общей сложности 375 матчей, забив в них 344 гола и отдав 72 результативные передачи.