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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски признался, что переход в «Барселону» повысил его самооценку

 
20 Сентября 2022 • 10:58 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский признался, что переход в испанский клуб минувшим летом из «Баварии» повысил его самооценку.

«Переход в «Барселону» дал мне толчок. Я знал, что должен играть решающую роль в результатах матчей. Я не боюсь этой роли», — приводит слова Левандовски Bild.

Также 34-летний форвард отметил, что очень горд делиться опытом с молодыми игроками «сине-гранатовых».

Напомним, Левандовский перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Ранее он на протяжении восьми лет защищал цвета мюнхенской «Баварии», за которую провёл в общей сложности 375 матчей, забив в них 344 гола и отдав 72 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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