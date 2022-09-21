Депай открыт для январского ухода из «Барселоны»

Голландский нападающий Мемфис Депай должен быть готов к тому, что зимой ему все-таки придется покинуть «Барселону». Депая выпроваживали из команды еще летом, но продать его по достойной цене у клуба не получилось.

Тем не менее, зимой эти попытки продолжатся, уверен итальянский репортер Фабрицио Романо, который редко ошибается в своих прогнозах. Впрочем, по его мнению, многое будет зависеть от того, как пройдет чемпионат мира в Катаре и будет ли Депай выступать в нем.

Услугами нидерландского нападающего интересовался туринский «Ювентус», а также лондонский «Челси», сам он ранее выступал еще за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Лион» и ПСВ.