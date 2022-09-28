«Барселона» проиграла только 10% матчей Ли Лиги с Араухо, без него – 36,4%

«Барселона» временно лишилась крайне важного игрока, на что указывает простая статистика.

С начала сезона 2020/21 «сине-гранатовые» провели 22 матча чемпионата без уругвайского центрального защитника, проиграв 8 из них (9 побед и 5 ничьих) – 36,4% поражений, отмечает Opta. Когда Рональд Араухо был на поле, каталонцы оступились всего в 6 случаях из 60 – лишь 10% поражений.

Напомним, что 23-летний центрбек получил травму, из-за которой не сыграет на чемпионате мира и не поможет «Барселоне» до конца текущего года.

В нынешней кампании Араухо отыграл семь матчей, в которых команда одержала пять побед и потерпела одно поражение.