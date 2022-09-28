Араухо имеет шансы сыграть на ЧМ-2022

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо может восстановиться до старта чемпионата мира, вопреки неутешительным прогнозам.

23-летний игрок перенёс операцию, которая, как предполагалось изначально, потребует трёхмесячной реабилитации, однако всё может сложиться гораздо удачнее. Согласно сведениям Sport, операция прошла крайне успешно, и врачи настроены оптимистично. Вероятно, Араухо даже успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдёт с ноября по декабрь.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в семи матчах «Барселоны» во всех турнирах. За сборную Уругвая оборонец отыграл 12 матчей.