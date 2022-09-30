«Барселона» готовит крупные предложения по двум юным бразильцам

«Барселона» намерена обойти конкурентов в борьбе за восходящих звёзд бразильского футбола – Эндрика и Витора Роке.

На обоих футболистов также претендует заклятый соперник «сине-гранатовых» – мадридский «Реал». По информации журналиста Хорхе Николы, «Барселона» готова серьёзно вложиться в приобретение юных дарований уже в январе 2023 года.

Стоимость 16-летнего Эндрика, выступающего за «Палмейрас», оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро. 17-летний Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» оценён экспертами портала в 7 млн евро. Оба футболиста играют на позиции форварда, но также задействуются и на флангах атаки.