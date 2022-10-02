«Барселона» пропустила всего один гол в чемпионате – лучший показатель в топ-5 лигах

«Барселона» снова сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Испании.

Субботняя встреча с «Мальоркой» завершилась минимальной победой «сине-гранатовых». Команда Хави Эрнандеса демонстрирует самую надёжную игру в обороне не только в Испании, но и среди всех коллективов пяти сильнейших европейских лиг – всего один пропущенный гол в семи матчах. Второй показатель у другого представителя Ла Лиги – «Вильярреала», пропустившего дважды. На третьем месте располагается итальянская «Аталанта» – три пропущенных мяча в Серии А.

Единственной командой, сумевшей поразить ворота «Барселоны» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, остаётся «Реал Сосьедад», который уступил каталонцам со счётом 1:4.