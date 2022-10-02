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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» пропустила всего один гол в чемпионате – лучший показатель в топ-5 лигах

02 Октября 2022 • 00:57 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

«Барселона» снова сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Испании.

Субботняя встреча с «Мальоркой» завершилась минимальной победой «сине-гранатовых». Команда Хави Эрнандеса демонстрирует самую надёжную игру в обороне не только в Испании, но и среди всех коллективов пяти сильнейших европейских лиг – всего один пропущенный гол в семи матчах. Второй показатель у другого представителя Ла Лиги – «Вильярреала», пропустившего дважды. На третьем месте располагается итальянская «Аталанта» – три пропущенных мяча в Серии А.

Единственной командой, сумевшей поразить ворота «Барселоны» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, остаётся «Реал Сосьедад», который уступил каталонцам со счётом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аталанта Вильярреал
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