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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Левандовски – лучший голеодор в мире»

02 Октября 2022 • 02:26 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес в восторге от игры нападающего Роберта Левандовски.

Именно гол поляка принёс «сине-гранатовым» победу в матче чемпионата Испании против «Мальорки» (1:0).

«Левандовски – игрок, наличие которого даёт команде определённые гарантии. Это очевидно, – отмечает Хави, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо. – На мой взгляд, Роберт является лучшим голеодором в мировом футболе», – добавил испанский тренер.

Роберт Левандовски лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с девятью голами в семи матчах.

«Барселона» возглавила турнирную таблицу чемпионата, опередив «Реал» на одно очко, но у «сливочных» остаётся матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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02.10  17:15 Сельта ... Бетис 2.48 3.30 3.00
02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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