Хави: «Левандовски – лучший голеодор в мире»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес в восторге от игры нападающего Роберта Левандовски.

Именно гол поляка принёс «сине-гранатовым» победу в матче чемпионата Испании против «Мальорки» (1:0).

«Левандовски – игрок, наличие которого даёт команде определённые гарантии. Это очевидно, – отмечает Хави, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо. – На мой взгляд, Роберт является лучшим голеодором в мировом футболе», – добавил испанский тренер.

Роберт Левандовски лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с девятью голами в семи матчах.

«Барселона» возглавила турнирную таблицу чемпионата, опередив «Реал» на одно очко, но у «сливочных» остаётся матч в запасе.