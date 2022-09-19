«Теперь ты будешь играть ещё меньше» – Хави разозлили жалобы Пике на малое количество игрового времени

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике недавно жаловался одноклубникам в раздевалке на малое количество игрового времени. Об этом сообщает издание Sport.

Напомним, что в нынешнем сезоне Пике отыграл во всех турнирах всего 134 минуты – 90 из них испанец провёл в матче с «Кадисом», а ещё 44 – в игре Лиги чемпионов с пльзеньской «Викторией». При этом Херард является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны».

По сведениям источника, главный тренер команды Хави Эрнандес услышал жалобы футболиста, после чего сказал ему: «Теперь ты будешь играть ещё меньше».

Контракт Пике с «Барселоной» истекает летом 2024 года.