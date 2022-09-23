Депай получил травму в матче против Польши

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай получил травму в матче Лиги наций, когда выступал за сборную Нидерландов в выездной игре с Польшей. Напомним, форварда заменили в начале второго тайма на Винсента Янсена.

«Очень жаль, что Депай получил травму и покинул поле. Ситуация выглядит не очень хорошей. Я не вижу его играющим в матче против Бельгии», – сказал ван Галь на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Нидерландов вчера справилась на выезде с поляками, обыграв соперников со счётом 2:0. Таким образом команда Луи ван Галя укрепила лидерство в своей группе в Лиге наций, набрав 13 очков в 5 матчах.