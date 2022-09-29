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Чемпионат Испании. Ла Лига

Врачи Араухо сообщили, когда игрок вернётся на поле

29 Сентября 2022 • 21:21 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо по-прежнему рассчитывает поехать на чемпионат мира в составе сборной Уругвая.

Игрок перенёс операцию, из-за которой, как сообщалось ранее, практически лишился шансов сыграть на мундиале. По данным журналиста Хави Мигеля, врачи заверили Араухо, что уже к декабрю тот сможет вернуться на поле. Впрочем, в приоритете у 23-летнего защитника полное восстановление – он не станет форсировать своё возвращение ради чемпионата мира, если это будет рискованно.

Рональд Араухо провёл семь матчей за «Барселону» в текущем сезоне, а в цветах сборной Уругвая выступал 12 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Уругвая Рональд Араухо
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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