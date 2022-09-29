Хави в срочном порядке запросил у руководства «Барселоны» полузащитника, оценённого в 60 млн евро

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес требует немедленно начать переговоры по хавбеку «Реал Сосьедада» Мартину Субименди.

Как сообщили сегодня испанские СМИ, в баскском клубе вознамерились продлить контракт с 23-летним футболистом, увеличив его отступные с 60 до 90 млн евро. По сведениям Onze, узнав об этом, Хави обратился к спортивному отделу «Барселоны» с просьбой срочно начать переговоры по трансферу, запланированному на лето следующего года.

Мартин Субименди сыграл семь матчей за «Реал Сосьедад» в нынешней кампании, записав себе в актив одну результативную передачу.