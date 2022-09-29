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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави в срочном порядке запросил у руководства «Барселоны» полузащитника, оценённого в 60 млн евро

29 Сентября 2022 • 01:56 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.20 2 1.35
01.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес требует немедленно начать переговоры по хавбеку «Реал Сосьедада» Мартину Субименди.

Как сообщили сегодня испанские СМИ, в баскском клубе вознамерились продлить контракт с 23-летним футболистом, увеличив его отступные с 60 до 90 млн евро. По сведениям Onze, узнав об этом, Хави обратился к спортивному отделу «Барселоны» с просьбой срочно начать переговоры по трансферу, запланированному на лето следующего года.

Мартин Субименди сыграл семь матчей за «Реал Сосьедад» в нынешней кампании, записав себе в актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Хави Эрнандес Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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