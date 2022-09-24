Экс-тренер «Аякса» Де Мос: «Тейлор скоро окажется в «Барселоне», «Реале» или «МЮ»

Бывший наставник амстердамского «Аякса» Ад де Мос считает, что полузащитник команды Кеннет Тейлор в скором времени окажется в одном из ведущих клубов Европы. Напомним, недавно хавбек дебютировал за сборную Голландии в матче против Польши в Лиге наций.

«Тейлор станет олицетворением Голландии на грядущем чемпионате мира. Он уже является одним из лучших футболистов «Аякса». Наверняка Кеннет останется в клубе ещё на один год, после чего перейдёт в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Юнайтед», – цитирует де Моса Sport Witness.

В нынешней кампании Тейлор забил три гола и отдал две результативные передачи в чемпионате Нидерландов.