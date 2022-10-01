«Барселона» захватила лидерство после победы над «Мальоркой»

«Барселона» провела противоречивый матч в чемпионате Испании. В гостях у «Мальорки» каталонцы создали не так много моментов, даже чаще рисковали пропустить сами. Тем не менее, в середине первого тайма Роберт Левандовски забил решающий гол - прорвался в штрафную левым краем поля и направил мяч в дальний угол - 1:0.

«Мальорка» остается на 10-м месте с 8 очками в активе, а вот команда Хави набрала 19 пунктов и вышла на чистую первую строчку.