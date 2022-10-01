«Барселона» захватила лидерство после победы над «Мальоркой»

«Барселона» провела противоречивый матч в чемпионате Испании. В гостях у «Мальорки» каталонцы создали не так много моментов, даже чаще рисковали пропустить сами. Тем не менее, в середине первого тайма Роберт Левандовски забил решающий гол - прорвался в штрафную левым краем поля и направил мяч в дальний угол - 1:0.
«Мальорка» остается на 10-м месте с 8 очками в активе, а вот команда Хави набрала 19 пунктов и вышла на чистую первую строчку.
Протокол игры
|20'Левандовски Роберт (0:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин• 83'Раильо Антонио•Копете Хосе•Маффео Пабло•Коста Хауме 42'77' (Куфре Бриан (77') •Руис Иньиго85' (Лаго Жуниор (85') •Баба Иддрису•Санчес Антонио67' (Родригес Даниэль (67') •Ли Кан Ин•Мурики Ведат
Тер Штеген Марк-Андре•Бальде Алехандро•Пике Херард• 40'Кристенсен Андреас• 39'Альба Жорди80' (Торрес Ферран (80') •Гави•Бускетс Серхио• 75'Кесси Франк 45'67' (Педри (67') •Дембеле Усман80' (Роберто Серхи (80') •Левандовски Роберт•Фати Ансу67' (Рафинья Диас (67')
01 октября. Стадион "Визит Мальорка Эстади".
есть победа при не очень хорошей игре. главное, чтобы в ЛЧ сыграли получше, с большим креативом в атаке и более уверенной защитой.
Слабоватый матч, но главное победа, как бы банально это не звучало. Островитянам тоже надо отдать должное за борьбу, при удаче могли и за ничью зацепиться.
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