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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» захватила лидерство после победы над «Мальоркой»

01 Октября 2022 • 23:56 Комментировать (5)
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

«Барселона» провела противоречивый матч в чемпионате Испании. В гостях у «Мальорки» каталонцы создали не так много моментов, даже чаще рисковали пропустить сами. Тем не менее, в середине первого тайма Роберт Левандовски забил решающий гол - прорвался в штрафную левым краем поля и направил мяч в дальний угол - 1:0.

«Мальорка» остается на 10-м месте с 8 очками в активе, а вот команда Хави набрала 19 пунктов и вышла на чистую первую строчку.

Протокол игры  
Мальорка0:1Барселона
  20'Левандовски Роберт (0:1)
Райкович ПредрагВальент Мартин  83'Раильо АнтониоКопете ХосеМаффео ПаблоКоста Хауме  42' 77' (Куфре Бриан ( 77') Руис Иньиго 85' (Лаго Жуниор ( 85') Баба ИддрисуСанчес Антонио 67' (Родригес Даниэль ( 67') Ли Кан ИнМурики Ведат
Запасные: Батталья РодригоРикельме ЛеонардоГренье КлеманАнхель ЛуисГонсалес ДжованниНастасич МатияПратс АбдонДьедью АматРуссо Франко
Тер Штеген Марк-АндреБальде АлехандроПике Херард  40'Кристенсен Андреас  39'Альба Жорди 80' (Торрес Ферран ( 80') ГавиБускетс Серхио  75'Кесси Франк  45' 67' (Педри ( 67') Дембеле Усман 80' (Роберто Серхи ( 80') Левандовски РобертФати Ансу 67' (Рафинья Диас ( 67')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиГарсия ЭрикАлонсо МаркосТорре ПаблоТенас Арнау
01 октября. Стадион "Визит Мальорка Эстади".

 

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Мальорка Барселона
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
02 Октября 2022 в 00:04
хреноватая игра. Фати до сих пор не в форме, куда то его чутьё голевое подевалось. Торрес как обычно ни о чём, хотя и неплохо прошёл нескольких защитников. Лёва хорош был, как и Альба. вот оборона много косячила, проходили их нападающие островитян. Кристенсен не очень хорошо отыграл, нужно его больше наигрывать в паре c Пике, если последний останется в Барсе. Кессе... вот его ценность для команды пока что для меня - большой вопрос. много фолит, а толку от него немного.
есть победа при не очень хорошей игре. главное, чтобы в ЛЧ сыграли получше, с большим креативом в атаке и более уверенной защитой.
Шарипов Тахир
02 Октября 2022 в 00:02
Позорная игра! Позор тренеру, который не может настроить и организовать свою команду на хотя бы мало мальскую приличную игру. Такие игры вырабатывают у игроков Барселоны безразличие, апатию и полную пофигизм. Медленное перекатывание мяча полное отсутствие скоростей и надежда на то, что соперник не забьет. А если бы забил в конце игры? И что? Да, есть три очка. Но такие игры, это как по лезвию ножа. Мы знаем многочисленные примеры прошлых сезонов, когда теряли и 2 очка, и 3 очка, пропуская в конце игры один или два мяча. Мне очевидно, что Хави пока не овладел искусством управления игрой. Можно было выиграть надежно, включившись хотя бы на 50%. Мы же видим включение только процентов на 10-15. Ударов в створ за игру 3, ну может быть 4. В общем, удручающая и тоскливая игра. И это отнюдь не замечательно, а скорее очень печально!
Bartimeus
02 Октября 2022 в 00:17
Мне показалось, держали матч с Интером уже в уме. Только хреновое это качество, защита не блещет надежностью, да и на удержание минимального преимущества Барса никогда не умела играть.
alex swinya redkaya
02 Октября 2022 в 00:58
Почти полностью согласен но видно было команда экономила силы на очень важный матч с Интером и три очка не пахнут)
Bartimeus
02 Октября 2022 в 00:01
Традиционно сложный матч после игр сборных. Выделить особо некого, Гави с Бускетсом наверно только. Ну и Левандовски, забил при минимуме моментов. Фати хоть и голевая, но все еще в поисках себя. Дембеле съели, держали цепко. Игроки скамейки не сильно впечатлили, оборонцы тоже.
Слабоватый матч, но главное победа, как бы банально это не звучало. Островитянам тоже надо отдать должное за борьбу, при удаче могли и за ничью зацепиться.
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окончен Хетафе 2:3 Вальядолид 2.40 3.00 3.35
окончен Севилья 0:2 Атлетико М 3.15 3.20 2.55
окончен Мальорка 0:1 Барселона 9.50 5.00 1.35
02.10  15:00 Эспаньол ... Валенсия 2.60 3.25 2.90
02.10  17:15 Сельта ... Бетис 2.48 3.30 3.00
02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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