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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски потренировался, несмотря на выходной

28 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать
Мальорка
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Барселона
1 9.00 X 5.20 2 1.35
01.10 22:00

Роберт Левандовски вернулся в расположение «Барселоны» после двух матчей за сборную Польши в Лиге наций. Несмотря на выходной день, 34-летний нападающий в среду потренировался. Левандовски опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажёрного зала.

«Никаких отговорок из-за выходных, время тренироваться», - написал Левандовски.

Напомним, что Роберт Левандовски в летнее трансферное окно сменил «Баварию» на «Барселону». В восьми матчах за каталонскую команду польский нападающий записал на свой счёт 11 голов и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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