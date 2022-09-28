​Левандовски потренировался, несмотря на выходной

Роберт Левандовски вернулся в расположение «Барселоны» после двух матчей за сборную Польши в Лиге наций. Несмотря на выходной день, 34-летний нападающий в среду потренировался. Левандовски опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажёрного зала.

«Никаких отговорок из-за выходных, время тренироваться», - написал Левандовски.

Напомним, что Роберт Левандовски в летнее трансферное окно сменил «Баварию» на «Барселону». В восьми матчах за каталонскую команду польский нападающий записал на свой счёт 11 голов и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.