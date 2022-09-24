Кунде и Араухо могут пропустить матч с «Реалом»

Защитники каталонской «Барселоны» Рональд Араухо и Жюль Кунде могут не помочь своей команде в матче с мадридским «Реалом», который состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу».

По информации от Madrid Zone, получившие травму защитники могут не успеть восстановиться к важнейшему матчу со «сливочными». В свою очередь, Френки де Йонг и Мемфис Депай должны быть в строю к «эль класико».

Напомним, в данный момент мадридский «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании на два очка. Команда Карло Анчелотти выиграла максимум из 6 матчей в Ла Лиге, тогда как «сине-гранатовые» сыграли вничью в первом туре с «Райо Вальекано».