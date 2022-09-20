Кунде сообщил, что «Барселона» выплатила ему зарплату

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде в своих социальных сетях ответил на шутку ганского активиста KalyJay, который поинтересовался на предмет того, выплатил ли каталонский клуб зарплату французскому игроку.

Кунде поблагодарил активиста за заботу, сообщив, что уже получил свои деньги.

«Ты ещё не получил свою зарплату?» — написал KalyJay.

«Зарплата выплачена полностью, спасибо за заботу, мой Джи», — ответил Кунде.

Напомним, что каталонский клуб сумел зарегистрировать 23-летнего новичка на матчи Ла Лиги лишь к матчу 3-го тура против «Вальядолида» (4:0). В текущем сезоне Кунде провёл в составе «сине-гранатовых» пять матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.