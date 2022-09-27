«Барселона» обратилась в сборную Бразилии с просьбой приберечь Рафинью

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что «Барселона» просила его тренерский штаб приберечь Рафинью, чтобы вингер избежал лишних повреждений в период своего пребывания в составе национальной команды.

Напомним, 25-летний футболист перешёл в испанский клуб минувшим летом из английского «Лидса» за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне за «сине-гранатовых» бразилец провёл семь матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что в ноябре и декабре текущего года сборная Бразилии примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в Катаре. На групповом этапе турнира «пентакампеоны» встретятся с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.