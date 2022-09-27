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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обратилась в сборную Бразилии с просьбой приберечь Рафинью

27 Сентября 2022 • 11:52 Комментировать
Тунис
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Бразилия
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Через 8 ч. 14 мин.

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что «Барселона» просила его тренерский штаб приберечь Рафинью, чтобы вингер избежал лишних повреждений в период своего пребывания в составе национальной команды.

Напомним, 25-летний футболист перешёл в испанский клуб минувшим летом из английского «Лидса» за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне за «сине-гранатовых» бразилец провёл семь матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что в ноябре и декабре текущего года сборная Бразилии примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в Катаре. На групповом этапе турнира «пентакампеоны» встретятся с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Тите Рафинья Диас
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