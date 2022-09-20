Депай — об игровом времени в «Барселоне»: «Я хочу большего»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал своё нынешнее положение в испанском клубе.

Голландский футболист посетовал на нехватку игрового времени, а также отметил, что с нетерпением ждёт работы со сборной Нидерландов.

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Этого недостаточно. Меня заменяют в районе 60-й минуты, но я хочу большего. За 25 минут до конца появляется больше свободных зон, есть возможности извлекать из этого пользу», — приводит слова Депая Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард намерен покинуть испанский клуб зимой.

В текущем сезоне Депай провёл в составе «Барселоны» три матча, отметившись в них одним забитым мячом.