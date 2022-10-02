Тер Штеген установил личный рекорд в Ла Лиге

«Барселона» очень надежно действует в обороне в матчах текущего сезона - в семи матчах пропущен лишь один гол, это случилось во втором туре в матче против «Реал Сосьедада».

После той игры, в которой «Барселона» пропустила уже на шестой минуте, прошли еще пять сухих матчей - и на 56-й минуте игры с «Мальоркой» немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген отпраздновал 500-ю минуту подряд без пропущенных голов.

Это его личный рекорд с момента начала выступлений за «Барселону», в которую он перебрался в 2014 году. В следующем матче каталонская «Барселона» примет в своих стенах команду из Виго - «Сельту».